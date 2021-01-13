Губернатор Моор в День печати встретился с журналистами он-лайн

Тюменский губернатор Александр Моор в День российской печати - профессиональный праздник журналистов провел он-лайн встречу с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU. Формат общения продиктован продолжающимися ограничениями в связи с пандемией ковид.

Александр Моор поздравил руководителей уральских СМИ с профессиональным праздником, виртуально вручил награды - благодарственные письма и грамоты губернатора Тюменской области и регионального правительства.

В рамках встречи работал виртуальный открытый микрофон. Журналисты могли обратиться лично к губернатору. Основной упор руководители СМИ сделали на необходимости организации более оперативного канала получения достоверной информации от оперативного штаба Тюменской области и других структур регионального правительства.

Губернатор Моор поблагодарил журналистское сообщество за ответственный подход к информационной работе в 2020 году, особенно с учетом ковид-ограничений, подчеркнул, как важно в этих условиях помогать гражданам получать достоверную информацию, в том числе, о действиях региональных властей.

Большинство руководителей СМИ выразили благодарность за организацию он-лайн встречи с губернатором Тюменской области и предоставленную возможность личного интерактивного общения.