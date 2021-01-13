13 Января 2021
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Политика В России В бывшем СССР
Наиля Аскер-Заде берет интервью у Александра и Николая Лукашенко. (2021) | Фото: Россия 1

Наиля Аскер-заде рассказала о травле из-за интервью с Лукашенко: "Желают скорее сдохнуть"

Журналистка ВГТРК Наиля Аскер-заде сообщила о травле в ее адрес, которая началась после выхода в эфир интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В своем Telegram-канале она написала, что этот проект "ожидаемо вызвало большой ажиотаж".

"Иногда мне даже кажется, что стороннему человеку, такому как Ксения Собчак, для поверки политических взглядов и соотнесения себя с той или иной стороной полезнее было бы почитать не мои посты про интервью, а избранные комменты под ними", - пишет Наиля.

"Там желают, чтобы моих детей "***** дубинкой" и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее "сдохнуть". Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдает человека со стажем — оно из нулевых). Мне про ад тоже достается. Например, помимо того, что я должна гореть в аду, причем сильнее всех (можно подумать, что ад к сети "Газпрома" подключен и там пламя регулируется), меня еще должны дрючить черти. До этого у меня должен случиться пятилетний понос, и я должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками (это до ада еще).

Наиля Аскер-Заде берет интервью у Александра и Николая Лукашенко.(2021)|Фото: Россия 1

На этом фоне требование косу отцепить — это как-то даже не творчески. Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причём настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься. Так что я, пожалуй, продолжу. После интервью с московскими светскими инфлюенсерами такая отдача вряд ли бывает", - написала Аскер-заде. И тут же нарвалась на комментарии со стороны Собчак – именно последняя берет интервью у "светских инфлюенсеров".

"Наиля, я не очень поняла, а в этом пламенном посте словосочетание "Ксения Собчак" используется для кликабельности что ли?)) Я ваше интервью никак не комментировала, поставила смешной coub, причем тут я вообще?))) или это по принципу "если в кране нет воды значит выпила Собчак?", - написала журналистка в своем Telegram-канале.

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Наиля Аскер-заде рассказала о травле из-за интервью с Лукашенко: "Желают скорее сдохнуть"

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Теги: наиля аскер-заде, интервью с лукашенко, травля



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