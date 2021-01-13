13 Января 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Тюменские школьники не учатся: из-за сильных морозов занятия отменены

В Тюмени из-за холодов уроки для учеников с первого по девятый класс в очном режиме отменяются, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Холодная погода продлится в регионе до 14 января.

У школьников это первая учебная неделя после каникул. Большинство детей учились дистанционно из-за пандемии коронавируса в мире. За парты ученикам разрешили вернуться с начала этой недели.

При этом в соседней Югре у многих школьников сегодняшний учебный день станет первым учебным днем в традиционном - очном формате. Начиная с понедельника в городах автономного округа объявляли актировки из-за сильных морозов.

По состоянию на 13 января актировка объявлена только для учеников младших классов (с первого по четвертый) Ханты-Мансийска. Все остальные - возобновляют учебу в привычном режиме.

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Тюменские школьники не учатся: из-за сильных морозов занятия отменены

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Теги: актировка, дистанционное обучение, морозы



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