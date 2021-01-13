13 Января 2021
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"Поджог Рейхстага" по-американски

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Политика За рубежом
(2004) | Фото: www.russia-today.ru

Против российского оппозиционера в США начали расследование - видит провокацию в штурме Капитолия

Институт Катона в Вашингтоне начал расследование против своего сотрудника российского оппозиционера-антисоветчика и русофоба Андрея Илларионова, который указал на провокационный смысл атаки на Капитолий 6 января, когда Конгресс утверждал победу на выборах президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.
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Илларионов в своем блоге в ЖЖ написал, что демократы устроили ловушку и провокацию, возложив вину за нее на сторонников президента Дональда Трампа. Он подчеркивает, что многие двери Капитолия не охранялись, что позволило взломать несколько из них и проникнуть в здание, причем вначале передвижению проникших в здание никто не препятствовал. Так для Трампа "ловушка захлопнулась".

Илларионов также указывает, что еще неизвестно, кто в реальности победил на выборах, поскольку во многих штатах результаты были сомнительными. А также что руководство Демократической партии стремится "установить в стране свое монопольное господство". Он сравнил провокацию с поджогом Рейхстага в 1933 году, использованным Гитлером для установления в Германии нацистской диктатуры.

При этом бывший советник президента РФ указал на то, что в результате беспорядков, устроенных движением BLM летом, в США резко выросло число убийств.

В Институте Катона отрешились от слов Илларионова. Представитель института Кори Уолен заявила, что "категорически отвергает утверждения" Илларионова, хотя некоторые из них бесспорны, в частности об отсутствии надлежащей охраны здания и свободном перемещении в нем проникших туда. Однако в институте мнение Илларионов расценили как распространение "теорий заговоров", что недопустимо.

При этом сторонников Трампа массово удаляют из соцсетей под тем же предлогом - будто бы они распространяют "теории заговора". Так, "Твиттер" заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, которые писали о том, что Трамп собирается разоблачить глобальную схему сексуальной эксплуатации детей, в которой замешаны лидеры демократов и поддерживающие их влиятельные фигуры.

"Мы ясно давали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении тех, чье поведение потенциально может привести к вреду офлайн", - заявила коопорация.

Похоже, что высказывать любое мнение в США, отличное от "правильного", озвучиваемого демократами, отныне подлежит наказанию. А жесткая цензура установлена надолго.

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Против российского оппозиционера в США начали расследование - видит провокацию в штурме Капитолия

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Теги: США, Андрей Илларионов



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