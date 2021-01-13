В Крыму снимают ограничения на работу общепита в ночное время

Крым с 15 января снимает ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу, пишет Regnum.

Данные ограничения были введены в преддверии новогодних праздников. Также под запретом были ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ. Работодателям запретили устраивать корпоративы на рабочем месте.