13 Января 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

В Буйнакске число госпитализированных с отравлением выросло до 71

В Буйнакске до 71 человека увеличилось количество пациентов, госпитализированных с острой кишечной инфекцией. Большая часть госпитализированных – дети (61 человек).

"Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы. В больнице пациентам проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, имеются все необходимые препараты, больные получают терапию в соответствии с имеющейся патологией", - говорится в сообщении республиканского минздрава.

Накануне врио главы ведомства Татьяна Беляева поручила локализовать и ликвидировать очаг инфекции.

"Клинический материал от больных направлен для проведения микробиологических исследований в лаборатории ГБУ РД "РЦИБ и СПИД им С.М. Магомедова" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан". Специалистами Роспотребнадзора по РД проводится работа по установлению путей и факторов передачи инфекции", - добавили в минздраве.

По одной из версий, люди могли заразиться, употребив некипяченую и неочищенную водопроводную воду. Но власти эту информацию опровергают. Председатель Буйнакского городского собрания депутатов, заслуженный врач РД Магомедхан Даитбегов уверен, что дети в Буйнакске отравились не от воды. "Отравление точно не от воды, потому что пациентов доставляли из разных точек города. Красной нитью в разговорах с мамами идет, что дети ели мандарины", - заявил Даитбегов.

Также стало известно, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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В Буйнакске число госпитализированных с отравлением выросло до 71

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Теги: буйнакск, госпитализация, острая кишечная инфекция, отравление



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