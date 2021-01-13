Жапаров пообещал оставить русскому языку в Киргизии статус официального

Садыр Жапаров, победивший на досрочных выборах президента Киргизии, пообещал оставить русскому языку статус официального в этой стране. "Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Жапаров напомнил, что после распада СССР две страны "стали союзниками, близкими партнерами, заверил, что отношения будут "как у братьев". "Все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия - главный союзник и партнер", - заключил избранный президент.

Считается, что Жапаров настроен пророссийски. На выборах, по последним данным, он набрал более 79% голосов. Впрочем, некоторые его соперники обвинили Жапарова в фальсификациях и использовании админресурса.

Еще до объявления официальных результатов выборов Жапарова с победой поздравил Владимир Путин. "Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.