13 Января 2021
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Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Лучшим российским городом для карьерного развития жители страны назвали Москву (59%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру".

На втором месте оказался Санкт-Петербург – его назвали 32% респондентов.

Также среди популярных для работы городов оказались Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%), сообщает РБК.

Кроме того, перспективными для построения карьеры россияне считают Казань (18%), Новосибирск (16%). Также в этом списке оказались Челябинск (4%) и Пермь (1%).

Ранее жители России перечислили лучшие города для карьеры на удаленке, лидером стала столица - так считает каждый второй москвич, работающий дистанционно – 51%. Казань и Новосибирск признали лучшим мегаполисом для построения карьеры удаленных работников по 43% респондентов.

В Петербурга эта доля составила 40%, в Екатеринбурге - 29%, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - по 25%.

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Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

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Теги: города, карьера, рейтинг городов



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