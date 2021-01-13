Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Лучшим российским городом для карьерного развития жители страны назвали Москву (59%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру".

На втором месте оказался Санкт-Петербург – его назвали 32% респондентов.

Также среди популярных для работы городов оказались Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%), сообщает РБК.

Кроме того, перспективными для построения карьеры россияне считают Казань (18%), Новосибирск (16%). Также в этом списке оказались Челябинск (4%) и Пермь (1%).

Ранее жители России перечислили лучшие города для карьеры на удаленке, лидером стала столица - так считает каждый второй москвич, работающий дистанционно – 51%. Казань и Новосибирск признали лучшим мегаполисом для построения карьеры удаленных работников по 43% респондентов.

В Петербурга эта доля составила 40%, в Екатеринбурге - 29%, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - по 25%.