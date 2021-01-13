В Перми признан банкротом "Трест №14"

Арбитраж Прикамья признал банкротом "Трест№14", сообщили Накануне.RU в инстанции.

Решение принято 12 января. Назначен конкурсный управляющий.

Напомним, осенью 2019 г. организация направила истцу, ИФНС России по Свердловскому району Перми, проект мирового соглашения. Ответчик предлагал погасить долг по налогам и сборам за три года с момента утверждения судом мирового соглашения. Долг компании составлял 203,4 млн руб., из них сумма основного долга – 171,8 млн руб., остальное – пени и штрафы. В качестве обеспечения обязательств компания была готова предоставить залог в виде собственных акций. В 2018 г. году "Трест №14" ввел в эксплуатацию три многоквартирных дома и выполнил обязательства перед 712 дольщиками на сумму свыше 1,3 млрд руб.

В 2016 г. "Строительно-монтажный трест №14" сначала оштрафован на 1 млн руб. за нарушения при капремонте и вводе здания в эксплуатацию, а позже – за возведение дома без лицензии. В 2017 г. прораб, главный механик и бригадир участка СМУ №6, входящего в "Трест №14", наказаны за смерть работника на стройке. Из-за финансовых проблем в 2017 г. компания задолжала своим сотрудникам около 40 млн руб.