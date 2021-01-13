"Ни один частный оператор никогда вывозить мусор там не будет": в Хабаровском крае проваливается "мусорная реформа"

В России появился еще один регион, где пока проваливается так называемая мусорная реформа. Это Хабаровский край.

Непонятно, как три недели назад вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко доложила президенту, что "на сегодняшний день все регионы приняли территориальные схемы обращения с отходами". Ведь примерно в это же время в Хабаровске было принято решение о "временной приостановке реформы по обращению с ТКО", а министерство ЖКХ региона начало расторжение договора с регоператором по Хабаровску и району имени Лазо. Это, кстати, была единственная территория в крае, где после неоднократных конкурсов удалось найти компанию, взявшую на себя функции регионального оператора.

"В декабре приняли решение о временной приостановке реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это сделано, чтобы исключить лишние начисления людям. Задача - оперативно вернуть прежнюю систему вывоза твердых коммунальных отходов, пока специалисты отточат все нюансы реформирования", - заявил сегодня на совещании по теме врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Никакого оптимизма по поводу реформы местные власти не испытывают: УК и ТСЖ оказались не готовы отдельной строкой прописывать вывоз ТКО в коммунальных платежках, также нет желающих выполнять функции регоператора. В конце концов, в Хабаровском крае только шесть легальных объектов по аккумуляции ТКО, а более 80 объектов – несанкционированные.

За новогодние праздники на горячую линию министерства ЖКХ поступило более сотни жалоб на скопление мусора вблизи жилых домов, большая часть из них пришлась на столицу региона.

"Возможно, для северных территорий есть необходимость вернуться к государственному оператору. Если есть по закону хоть одна возможность использовать организационно-правовую форму, где государство будет контролировать этот процесс, необходимо это делать. Ни один частный оператор никогда вывозить мусор там не будет. Здесь как в энергетике – без субсидирования в децентрализованной зоне люди не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф. Страна у нас большая, условия везде разные. По одним лекалам не можем подходить к решению возникающих вопросов. Об этом постоянно говорю в Москве федеральным министрам, ответственным чиновникам", - заявил Дегтярев.