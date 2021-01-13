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Суд по делу &quot;тагильского стрелка&quot; Александра Борисова (2020) | Фото: Накануне.RU

Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка из винтовки, обжаловал свой приговор

Житель Нижнего Тагила Александр Борисов, получивший тюремный срок по делу об убийстве ребенка, обжаловал свой приговор.

Напомним, в суде было установлено, что 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы он скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому Александр Борисов отдал винтовку.

Мужчине вменили сразу две статьи УК РФ – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес свой приговор: Борисову было назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд по делу "тагильского стрелка" Александра Борисова(2020)|Фото: Накануне.RU

Однако обвиняемый не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, 12 января поступили апелляции от самого Борисова, а также его адвоката. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Как сообщало Накануне.RU, родственники погибшего ребенка также не были согласны с приговором Александру Борисову – по их мнению, мужчине назначили слишком маленький срок.

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Тагильчанин, осужденный за убийство ребенка из винтовки, обжаловал свой приговор

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Теги: Борисов, стрелок, суд, Нижний Тагил, апелляция, приговор



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