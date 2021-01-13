Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года.

По данным ливанского агентства NNA, санкционирован арест владельца и капитана судна Rhosus, транспортировавшего нитрат аммония.

Кроме того, выдан ордер на арест гражданина Португалии — торговца нитратом аммония. Он проводил оценку удобрения на складе в порту за шесть лет до взрыва, сообщает Regnum.

Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту погибло более 200 человек, пострадали более 5 тыс., было разрушено полгорода. Причиной стала детонация аммиачной селитры на одном из складов порта – там проводили ремонтные работы, в том числе сварочные.

По некоторым данным, взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра была конфискована с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Корабль перевозил селитру из Батуми в Мозамбик. В порту Бейрута ему пришлось остановиться из-за технических неисправностей. Судну запретили выходить в море, владелец Игорь Гречушкин якобы обанкротился и бросил Rhosus . Сообщалось, что сейчас он живет на Кипре. Экипажу пришлось на протяжении года жить в Ливане. Конфискованная селитра хранилась на складе, на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации.