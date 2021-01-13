В администрации Сургутского района опровергли участие Трубецкого в конкурсе на пост главы Сургута

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой не подавал документы на участие в конкурсе на пост главы Сургута. О том, что чиновник может претендовать на эту должность, ранее говорили уральские Telegram-каналы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О том, что Трубецкой наряду с экс-замгубернатора ХМАО Андреем Филатовым может заявиться на должность руководителя экономической столицы Югры, Telegram-каналы говорили во время приёма документов, который, к слову, завершился 12 января в 17.00.

"Андрей Трубецкой не подавал документы на конкурс по выбору главы Сургута и не планировал делать это. Он полностью сосредоточен на работе в районе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района.

Напомним, документы на участие в конкурсе подало рекордное число участников - 66 человек.