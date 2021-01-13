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Общество Свердловская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В праздники в Свердловской области на треть увеличилось число нарушений масочного режима

За время новогодних каникул в Свердловской области выписали около полутора тысяч протоколов за нарушения "коронавирусных" ограничений. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

За праздничную неделю контрольными группами по соблюдению указа губернатора Евгения Куйвашева об особом режиме было проведено 1 тыс. 900 рейдов, в которых было задействовано более трех тыс. человек. Проверялись объекты потребительского рынка, розничной торговли и оказания услуг, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, а также общественный транспорт.

"Всего было проверено более девяти тыс. объектов торговли и более трех тыс. единиц общественного транспорта. По итогам рейдов было составлено 1 тыс. 479 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер. В целом, в период праздничных дней на треть увеличилось число составленных протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима", - отметил заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

полиция, полицейский(2020)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, за первые 10 дней нового года представители контрольных групп провели с уральцами более 20 тыс. профилактических бесед по поводу соблюдения действующих на территории региона требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Ранее в МВД обещали, что жителям Среднего Урала, которые захотят нарушить масочный режим в новогодние праздники, не будет никаких послаблений от сотрудников полиции.

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В праздники в Свердловской области на треть увеличилось число нарушений масочного режима

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Теги: масочный режим, нарушения, праздники, Свердловская область



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