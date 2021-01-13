В Европе обеспокоились "исчезновением" основателя Alibaba Джека Ма

В Европе обеспокоились "исчезновением" китайского миллиардера Джека Ма (он же Ма Юнь). Основатель Alibaba уже несколько месяцев не появляется на публике – с того момента, как у него начался конфликт с руководством Китая.

В последний раз Джек Ма появлялся на публике 31 октября, приняв участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире. Однако после этого он пропустил даже финал собственного реалити-шоу Africa's Business Heroes, в котором должен был выполнять роль главного судьи, пишут "Известия".

Ранее Ма критиковал политику финансовых властей КНР.

Зампредседателя Европарламента Никола Бер выразила обеспокоенность происходящим. По ее словам, исчезновение Джека Ма должно быть поводом для серьезной тревоги, хотя Бер и отметила, что "о конкретных обстоятельствах можно только догадываться".

"Тем не менее, это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена", - отметила Бер.