НОВАТЭК и "Росатом" начнут сверхраннюю проводку танкеров по Севморпути из-за всплеска цен на газ в Азии

В феврале НОВАТЭК и "Росатом" начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола, сообщает "Ъ".

Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Однако 12 января НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер "Кристоф де Маржери", а вслед за ним 6 числа — "Николай Евгенов". Навстречу им из Тяньцзиня в Китае идет танкер "Николай Зубов".

Еще несколько прямых рейсов в Азию НОВАТЭК планирует этой зимой.

По данным Росатома, сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки - "Атомфлот" круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в водах северного морского пути. Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, потому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП.

Издание сообщает, что интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути связан с резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии. Для поставок в середине февраля они превысили $1100 за тыс. кубометров, что вчетверо больше европейских. Однако отмечается, что у НОВАТЭКа не так много свободного газа, доступного для продаж на споте.

"Теоретически компания может перенаправлять в Азию часть грузов по долгосрочным контрактам из Европы с разрешения клиентов, которые могут купить взамен газ у "Газпрома", разделив с НОВАТЭКом прибыль от сделок в Азии. Четвертая очередь "Ямала СПГ" (мощность 0,9 млн тонн в год) исходно полностью ориентирована на спот, но ее запуск запланирован только на первый квартал 2021 года", - сообщает "Ъ".

Доходность поставок для НОВАТЭКа будет определяться тем, по каким контрактам компания реализует СПГ в Азию в январе. Так, при сбыте СПГ на спотовом рынке через СМП его нетбэк в Сабетте составляет $11 за MBtu по сравнению с $3 за MBtu в январе 2020 года.

Однако долгосрочные контракты НОВАТЭКа на продажу в Азию привязаны к нефти — учитывая низкие цены на нефть большую часть 2020 года, сейчас при высоких ставках фрахта продажа по ним может быть и вовсе убыточна, хотя еще годом ранее нетбэк по такому договору составлял около $7–8 MBtu. При этом поставлять СПГ с Ямала в Азию по маршруту в обход Евразии сейчас очень сложно из-за дефицита свободных танкеров.