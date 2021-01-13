Минюст планирует получить доступ к банковской тайне

Минюст России разработал поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" с целью получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, пишут "Известия".

В министерстве подтвердили эту информацию, пояснив, что проект закона разработан в целях совершенствования надзора за деятельностью НКО.

Ожидается, что в июне документ поступит в правительство, а в сентябре будет внесен в Госдуму.

В прошлом году сообщалось, что МВД России захотело получить доступ к банковской тайне. Ведомство подготовило изменения в законодательство с целью эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагал давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда. Причем не только при только при расследовании уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.