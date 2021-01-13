«Люди ехали издалека»: руководство местного ГОКа блокировало доступ на гору Качканар

Руководство качканарского горно – обогатительного комбината запретило доступ на гору Качканар прихожанам в минувшие выходные. Как передает Накануне.ру об этом сообщили представители буддийской общины "Шедруб Линг".

"Десятки людей не смогли в выходные дни попасть на гору Качканар, потому что просто не знали о новом пропускном режиме на гору, который установил “Евраз КГОК”. Это в том числе люди, приехавшие издалека. У большинства туристов вызывает недоумение то, что им вообще нужно разрешение, чтобы пройти к одной из самых известных природных достопримечательностей Свердловской области. Также людям непонятно, зачем ставить в лесу посты охраны и пропускать людей по заявкам в выходные дни, когда взрывные работы на месторождении все равно не проводятся", - рассказали уральские буддисты.

Теперь доступ на гору запрещен во все дни, кроме субботы и воскресенья.

Также в общине пожаловались на то, что свердловский вице – губернатор Сергей Бидонько не выполнил свое обещание о постоянном дежурстве на горе для буддистов.