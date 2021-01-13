У "уктусского стрелка" проблемы со здоровьем. Рассмотрение апелляции отложено

Сегодня, 13 января, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге должен был рассмотреть жалобу на приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, осужденному за убийство двух девушек на Уктусе. Однако у мужчины возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, в сентябре прошлого года 35-летний Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его признали виновным в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой в августе 2018 года. Несчастные девушки были застрелены во время пикника. Убийцу долгое время не могли установить, но в конце 2019 года по подозрению в преступлении был задержан местный житель Алексей Александров. У него дома нашли самодельную винтовку с патронами.

Защита Александрова подала апелляцию на приговор, которую сегодня должен был рассмотреть суд в Петербурге. В итоге было принято решение отложить заседание.

"В связи с предоставлением сведений о том, что осужденный Александров в силу своего состояния здоровья не может участвовать в суде апелляционной инстанции 13 января, определением судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 13 января 2021 года осужденному назначена комиссионная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", - сообщили Накануне.RU в суде.

В чем именно заключаются проблемы уральца со здоровьем, там не уточнили. Известно, что экспертиза будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице.

Напомним, сам Александров ранее заявлял, что убийство незнакомых девушек он совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон.