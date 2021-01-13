Пенс отказался отстранять Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пенс пояснил в письме к Пелоси, что отстранение Трампа не отвечает интересам США или не соответствует конституции страны, пишет Regnum.

Ранее демократы внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте президента. Ее поддержали 218 демократов. Кроме того, по данным CNN, импичмент Трампа планируют поддержать 20 республиканцев из Конгресса.

По мнению демократов, Трамп не может продолжать занимать пост главы государства после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.