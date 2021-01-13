Победителям профессионального конкурса политологов обещана работа на выборах в Госдуму

Администрация президента России запускает новый кадровый проект "Конкурс политологов", победители которого, как сообщил первый замглавы АП Сергей Кириенко, смогут принять участие в думской кампании в 2021 году.

Как ожидается, их будет 40–50 человек. Помимо практики всем победителям обещаны наставники из числа известных политологов и консультантов.

Говоря о полезности проекта, наставники конкурса напомнили о поражении СССР в холодной войне из-за низкого уровня политической работы и призвали перестать "демонизировать" профессию политтехнолога.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов посетовал, что политические специальности испытывают дефицит молодых людей 20–30 лет, что "консервирует" существующий набор экспертов. Кроме того, среди проблем, которые призван решить конкурс, Виноградов отметил разрыв между теоретической политологией и практической экспертизой.

Эксперты говорят, что посредством конкурса Кремль пытается помешать молодым политологам уйти в оппозицию, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, 49 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" прошли через первый четырехдневный этап обучения на базе мастерской управления "Сенеж". Участники учебы прослушали несколько лекций, в том числе, о влиянии коронавируса на политику и "новой искренности", а также побывали в детдоме и центре для бездомных. Кроме того, перед слушателями выступили высокопоставленные чиновники.