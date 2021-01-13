Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппозицией

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил готовность вести диалог с оппозицией, "но не с предателями".

По его словам, власти готовы обсуждать любые вопросы, включая изменения Конституции и будущее страны. Также, по словам Лукашенко, страна готова организовать чемпионат мира по хоккею "хоть завтра", передает БелТА.

Ранее Лукашенко заявлял, что собирается начать дискуссию об изменении конституции страны. Президент готов передать парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий, причем это можно сделать и без кардинальных изменений конституции, считает Лукашенко.