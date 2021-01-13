Росстат: инфляция по итогам 2020 года составила 4,9%

Инфляция в России по итогам декабря прошлого года составила 4,9% в годовом выражении.

По данным Росстата, в месячном выражении этот показатель составил 0,8%. В декабре продовольственные товары подорожали по сравнению с ноябрем 2020 года на 1,53%, в годовом выражении - на 6,69%, а непродовольственные - на 0,4% в месячном выражении и на 4,79% в годовом.

Стоимость услуг в последнем месяце прошлого года выросла на 0,42% в месячном выражении, на 2,7% в годовом выражении.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что инфляция в стране значительно выше 4,5%, о которых заявляет регулятор. Она заявила, что верит тому, как считает Росстат, но при этом "своя личная инфляция" у нее "другая, как и у многих". "Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", - рассказала глава регулятора.