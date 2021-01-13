13 Января 2021
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Политика За рубежом
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Президент Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке

Действующий американский президент Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, уйдет ли он в отставку.

Как отметил глава государства, инициация импичмента вызывает "огромный гнев", однако он не хочет насилия. При этом свой возможный импичмент он назвал "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики", пишет "Коммерсант".

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

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Президент Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке

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Теги: Трамп, США, отставка



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