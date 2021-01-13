13 Января 2021
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Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Козак: советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам

Глава российской делегации на переговорах "нормандской четверки" Дмитрий Козак сообщил, что в ходе встречи в Берлине 12 января советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.

"Похвастаться нечем", - отметил Козак. При этом он сказал, что "будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта", передает ТАСС.

Следующие переговоры должны состояться в течение двух недель.

В конце прошлого года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук озвучил план Киева в ответ на предложенную ДНР и ЛНР "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.

"План совместных шагов" предусматривает ряд мер. Первая - полная демилитаризация ДНР и ЛНР.

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Козак: советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам

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Теги: ДНР, Донбасс



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