Дуров: за три дня в Telegram зарегистрированы 25 млн новых пользователей

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние три дня средний ежедневный прирост числа новых пользователей мессенджера составил 8,3 млн человек — всего 25 млн.

Речь идет о людях со всего мира. "Люди больше не хотят менять свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, видимо, считают, что им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей",— написал Дуров в своем канале в Telegram.

Он напомнил, что его компания не заключает сделок с маркетологами и государственными учреждениями.

Ранее сообщалось о том, что Telegram стал вторым по количеству скачиваний в США в минувшее воскресенье. Это произошло после того, как соцсети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа, а также подвергли гонениям социальную сеть Parler, где общались сторонники Трампа.