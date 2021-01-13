Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в России
Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса в России.
Pfizer и BioNTech работают над тем, чтобы вакцина препарат смог удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer, скорее всего, не поступит в Россию в текущем году.
На государственном уровне закупок препарата не планируется.
Напомним, при испытании вакцины в США умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация. В Израиле от вакцины умерли по меньшей мере два человека.