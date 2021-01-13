Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в России

Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса в России.

Pfizer и BioNTech работают над тем, чтобы вакцина препарат смог удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer, скорее всего, не поступит в Россию в текущем году.

На государственном уровне закупок препарата не планируется.

Напомним, при испытании вакцины в США умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация. В Израиле от вакцины умерли по меньшей мере два человека.