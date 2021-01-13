13 Января 2021
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Роспотребнадзор: выявленные мутации COVID-19 не влияют на диагностику

Все выявленные мутации COVID-19 затрагивают лишь 0,1% его генома вируса.

Как заявили в Роспотребнадзоре, данные изменения не могут повлиять на диагностику или вакцинацию, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Жителям Челябинской области не стоит бояться "британского" штамма коронавируса, заявила ранее первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

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Роспотребнадзор: выявленные мутации COVID-19 не влияют на диагностику

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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