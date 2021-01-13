В Буйнакске выросло число отравившихся детей

Число детей, которые отравились в городе Буйнакск, превысило 50.

Ранее сообщалось о 30 госпитализированных. Как сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, обращения с симптомами пищевого отравления начали поступать 11 января. По ее словам, медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, дети госпитализированы с повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Самому старшему из пострадавших 13 лет.

Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено.