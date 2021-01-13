Президент Турции завел Telegram-канал

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил WhatsApp на мессенджер Telegram.

Это произошло из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp, который начал передавать Facebook личные данные пользователей, что вызвало среди них массовое недовольство.

Telegram-канал Эрдогана уже набрал более 72 тыс. пользователей.

Тем временем, совет по вопросам конкуренции Турции начал расследование в отношении компании Facebook и ее приложения WhatsApp из-за новых пользовательских правил.

Также регулятор приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.