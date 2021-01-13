В Екатеринбурге на площади 1,2 тыс. кв. м горит склад вторсырья

Склад с вторсырьем тушат в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, огонь полыхает на площади 1,2 тыс. кв. м. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:37. Склад находится на территории промышленной площадки по Краснодарской, 13.

Быстрому распространению огня способствуют размещенные на складе горючие материалы. Из-за высокой температуры частично обрушилась кровля здания.

Информации о пострадавших нет.

Тем временем, вечером 12 января в Среднеуральске поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке, где рухнула крыша на площади в 300 "квадратов". Общая площадь возгорания составила 800 кв м. В результате пожара пострадал один человек.