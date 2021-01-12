Сына Алексея Мордашова отчислили из вуза и призвали в армию

Сына предпринимателя Алексея Мордашова Никиту призвали в армию после отчисления из вуза.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с сыном миллиардера, служить молодого человека отправил отец, так как тот не хотел учиться. Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики летом, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к вузу. Сын миллиардера учился на коммерческой основе на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата "Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" с 2019 года.

Представитель бизнесмена отказался комментировать эту информацию, отмечает РИА Новости.

Никита с братом Кириллом в 2019 году стали совладельцами бизнеса отца: он передал им 25% в туроператоре TUI, а также 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснил свое решение необходимостью ввести сыновей в дела компании, которую они унаследуют в будущем.