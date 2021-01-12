В Москве неадекватный мужчина напал на полицейских и был застрелен

Полицейские в Москве застрелили неадекватного мужчину, который напал с ножом на бригаду "скорой" и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Полицейских вызвали медики, приехавшие к опасному пациенту. "Мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. Имея при себе нож, и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции", - рассказали в СК.

Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается.