Кураев попросил церковный суд пересмотреть дело о лишении его сана

Извергнутый из сана протодиакон Андрей Кураев обратился к церковному суду с апелляцией. Текст ее опубликован в "живом журнале" священника.

В качестве оснований для пересмотра дела, Кураев указывает несоответствие сроков рассмотрения, бюрократические несостыковки в обвинении. "Суд не дал мне времени ознакомиться с обвинением; Суд не принял во внимание и даже не упомянул мои предыдущие извинения перед семьей прот. Агейкина и митрополитом Тихоном (Емельяновым); Суд не принял во внимание мотивы тех или иных моих резких слов и оценок, несмотря на то, что они были изложены в тех же моих записях, в которых суд нашел материалы для обвинения", - перечисляет Кураев.

Среди прочего, Кураев указывает, что "суд трижды нарушил 25-е апостольское правило "не отмстиши дважды за едино".

"Посему прошу благословения вашего святейшества на повторное слушание моего дела в моем присутствии с правом пользования электронными носителями информации и средствами интернет-связи", - обратился Кураев к патриарху Кириллу.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря. Поводом для такого сурового решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

"Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской Православной Церкви в "организации раскола", - говорится в заявлении на сайте Московской епархии.

Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано.