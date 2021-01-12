12 Января 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
вода кран (2016) | Фото: gidroguru.com

30 детей госпитализированы с отравлением, предположительно, водой

Три десятка детей госпитализированы с отравлением в детскую больницу Буйнакска. В качестве предварительной причины отравления называют питьевую воду.

Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что дети госпитализированы с повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Самому старшему из пострадавших 13 лет.

Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств.

Сотрудники МУП "Буйнакскводоканал" и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды, поступаемой в город, и направили на экспертизу.

"До получения результатов анализа руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска", - сказал представитель горадминистрации.

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30 детей госпитализированы с отравлением, предположительно, водой

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Теги: отравление водой, госпитализация, массовое отравление детей



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