30 детей госпитализированы с отравлением, предположительно, водой

Три десятка детей госпитализированы с отравлением в детскую больницу Буйнакска. В качестве предварительной причины отравления называют питьевую воду.

Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что дети госпитализированы с повышенной температурой, тошнотой и рвотой. Самому старшему из пострадавших 13 лет.

Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств.

Сотрудники МУП "Буйнакскводоканал" и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды, поступаемой в город, и направили на экспертизу.

"До получения результатов анализа руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска", - сказал представитель горадминистрации.