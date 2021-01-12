МЧС извинилось за смайлики в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Свердловской управление МЧС извинилось за некорректную подачу информации о пожаре на Рассветной в Екатеринбурге, где сегодня ночью погибли 8 человек. В соцсети ВКонтакте на официальной странице главка был опубликован пост, полный игривых эмодзи, что вызвало шквал критики пользователей. В итоге смайлики были убраны, а возможность комментирования поста ограничена.

В комментариях пресс-служба управления МЧС обратилась к уязвленным читателям. "Уважаемые пользователи! Пресс-служба МЧС России по Свердловской области приносит извинения за недопустимое использование эмодзи в посте о пожаре в доме в Екатеринбурге. В настоящее время в публикациях ГУ МЧС России по Свердловской области убраны эмодзи", - говорится в сообщении.