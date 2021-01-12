Подросток из "нехорошей квартиры", выживший в пожаре на Рассветной, рассказал, как все произошло

Подросток из квартиры, ставшей эпицентром пожара на улице Рассветной в Екатеринбурге, рассказал, как произошла трагедия. По его словам, вечером накануне пожара его родители распивали спиртное с другом семьи.

В квартире кроме 17-летнего парня находились его мать, отчим и гость, сообщает Mash. Подросток видел, как отец курил сигарету в темноте (электричество отключили за неуплату более месяца назад). А после из своей комнаты слышал, что по кроватям они разошлись ближе к одиннадцати.

Ночью Артём проснулся от запаха дыма: он сразу выбежал из квартиры — позже юношу забрали в больницу (туда за ним приехал родной папа). Мама и друг погибли. По словам Артёма, пожар мог случиться как раз из-за той самой сигареты.

Напомним, ночной пожар в многоэтажке на улице Рассветной унес жизни восьми человек, в том числе ребенка. Пожар начался с квартиры на втором этаже, где за неуплату было отключено электричество. Жившие в этой квартире люди пользовались свечами и газовыми горелками.