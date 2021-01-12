"5 миллионов в день". Журналисты выяснили, сколько зарабатывают руководители госкомпаний

Российское СМИ опубликовало сведения о доходах первых лиц госкомпаний - журналисты Baza утверждают, что смогли получить такую информацию из базы налоговой службы.

Так, по данным Baza, глава "Газпрома" Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей. В среднем Миллер получает 158 млн рублей в месяц, или 5,2 млн в день. Если у него обычный восьмичасовой рабочий день, то час работы Миллера стоит 660 тысяч рублей, а минута — 11 тысяч, подсчитали журналисты. Недавно "Газпром трансгаз Уфа" разместил вакансию электромонтёра с зарплатой от 20 тысяч рублей (полная занятость). Этот электромонтёр сможет за месяц получить столько же, сколько Миллер — за пару минут.

Зарплата главы "Сбербанка" Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей (всю её он получил именно в "Сбербанке"). В 2015 году Греф занял шестое место в рейтинге Forbes по доходам топ-менеджеров. Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. "Сбербанк" после публикации опроверг эти данные: "Сбербанк не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes".

Вознаграждение размером 376 млн рублей в 2018 году получил бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, который недавно стал министром транспорта. Савельев руководил "Аэрофлотом" 11 лет.

У компании была своеобразная политика вознаграждения. После катастрофы с "суперджетом" в Шереметьево в мае 2019 года, когда погиб 41 человек, Савельев заявил, что топ-менеджеры "Аэрофлота" останутся без премий. Но, судя по отчётности "Аэрофлота", топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег, чем в 2018 году. Пояснялось, что речь идёт о топах других компаний, входящих в группу: "Россия", "Победа", "Аврора", — а вот именно топы "Аэрофлота" якобы получили меньше. При этом, сколько в группе топов "Аэрофлота" и сколько — других компаний, не раскрывалось. Известно, что именно на "Аэрофлот" приходится более 60% всего пассажиропотока группы, что делает всю ситуацию с ростом выплат странной, отмечает Baza.

"Транснефть" выплатила своему президенту Николаю Токареву 222,5 млн рублей в 2018 году. Токарев отчитывался о своих доходах в 2014 году — тогда он указал в декларации годовой доход в размере 172 млн рублей.

Глава РЖД Олег Белозёров за 2018 год официально заработал 192 млн рублей. Белозёров — один из немногих руководителей госкомпаний, кто добровольно раскрывает свои доходы: в 2018 году он задекларировал 220 млн рублей. Кстати, через год его доходы выросли до 450 млн рублей.

Николай Подгузов, который ранее возглавлял Почту России, за 2018 год заработал 39 млн рублей — основную часть в "Почте", а "добавку" — в "ВТБ" и "Дом РФ", где он был членом совета директоров. Подгузов прославился тем, что в 2017 году купил апартаменты площадью 386 кв. м в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, стоимость которых составляет примерно миллиард рублей. Это целый особняк — он называется "Особняк Тюдоров" — в центре Москвы.

При этом Подгузов с 2012 года трудился на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики. Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке "ВТБ" на 30 лет.

Столько же — 39 млн рублей — за 2018 год заработал Сергей Иванов, возглавляющий "Алросу", — госкомпанию, которая добывает алмазы. Это сын Сергея Иванова, который сейчас занимает должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, а ранее был руководителем Администрации президента. Сергею Иванову-младшему 40 лет. Закончив университет, он сразу же пошёл работать на хорошие должности в госкомпании — "Газпром", "Газпромбанк", "СОГАЗ", "Россельхозбанк" — и, наконец, в 2017 году осел в "Алросе". При этом в справке ФНС отражаются доходы Иванова в основном в "Газпромбанке" — 36 млн рублей.

Анатолий Чубайс за 2018 год получил в виде зарплаты 14 млн рублей — в Трубной металлургической компании, где он трудится членом совета директоров. Данных о выплатах ему в "Роснано", его основном месте работы, в ФНС нет — впрочем, ранее сообщалось, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в совете директоров "Роснано".

Не удалось узнать зарплаты некоторых глав банков с госучастием и госкорпораций: речь идёт о главе "Роснефти" Игоре Сечине, гендиректоре "Ростеха" Сергее Чемезове и гендиректоре "ВТБ" Андрее Костине. По ним данных у источника не оказалось. "Возможно, данные о некоторых гражданах специально скрыты, как и в случае с Росреестром, в базе которого объекты недвижимости ряда высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний часто фигурируют под именем "Российская Федерация", — объясняет источник "Базы".

Пресс-службы "Газпрома", "Транснефти", Почты России, "Алросы", "Аэрофлота", Трубной металлургической компании, "Группы Онэксим", Совета Федерации не ответили на запросы "Базы". Пресс-службы "Сбербанка" и "Рособоронэкспорта" ответили, что не комментируют вопросы о зарплатах сотрудников.