Главный муфтий России выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в Екатеринбурге

Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара в Екатеринбурге. Текст опубликован на сайте Духовного управления мусульман.

"Огромное горе постигло многие семьи, боль и скорбь которых я всей душой разделяю и молю Всевышнего облегчить страдания родным и близким, понесшим такие горькие утраты", - заявил Гайнутдин.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью восьми людей, в том числе и несовершеннолетних, во время пожара в ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге. Да упокоятся души погибших с миром, и да будет милостив к ним Всевышний Аллах!" - говорится в обращении верховного муфтия.

Напомним, ночной пожар в высотке на улице Рассветной унес жизни восьми человек, в том числе ребенка.