Водитель самосвала, протаранившего колонну военных автобусов, арестован на два месяца

Водитель самосвала, протаранившего колонну военных автобусов, арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья.

По данным полиции, решение по мере пресечения выбрал Красногорский городской суд.

Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск в отношении водителя 1994 года рождения, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего столкновение с автобусом на 28 км федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия", в результате которого погибли 4 человека и получили телесные повреждения более 40 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.

Напомним, 11 января при столкновении грузовика с колонной военных автобусов погибли четверо военнослужащих. Водитель большегруза задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением, сообщили в Минобороны. Пострадало около 50 человек.