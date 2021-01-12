12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в г.Среднеуральск на ул.Ленина,1 (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В результате пожара на промышленной площадке в Среднеуральске обрушилась кровля. Есть пострадавший

В результате пожара на промышленной площадке в Среднеуральске обрушилась кровля. Пострадал человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, крыша рухнула на площади в 300 "квадратов" из-за высокой температуры. Общая площадь возгорания составила 800 кв м.

Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее строение. Для борьбы с огнем пожарные производили пенную атаку.

В результате пожара есть пострадавший. Мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.

Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня вечером. По предварительной информации, загорелись смазочные материалы в ангаре на территории промышленной площадки. До прибытия пожарно-спасательных подразделений с места ЧП самостоятельно эвакуировались пять человек.

По данным Telegram-каналов, пожар случился на территории Среднеуральской ГРЭС.

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В результате пожара на промышленной площадке в Среднеуральске обрушилась кровля. Есть пострадавший

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Теги: пожар в среднеуральске, обрушение кровли, пострадавший



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