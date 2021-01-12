12 Января 2021
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(2011) | Фото:Накануне.RU

"Дочка" "Роснефти" открыла крупное газовое месторождение в Якутии

"Роснефть" объявил об открытии своей "дочкой" – компанией "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" – нового крупного газоконденсатного месторождения на Нижнеджербинском лицензионном участке (Якутия).

"На баланс государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд кубометров газа и 1,4 млн тонн газового конденсата. Специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его значительный потенциал для дальнейшей доразведки", - сообщили в "Роснефти".

Месторождение получило имя Ивана Николаевича Кульбертинова – героя Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на десяти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.

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"Дочка" "Роснефти" открыла крупное газовое месторождение в Якутии

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Теги: газовое месторождение, роснефть, разведка, якутия



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