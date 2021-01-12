12 Января 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье вырастут тарифы на коммунальные услуги

В Пермском крае в июле вырастет стоимость коммунальных услуг, сообщает "Ъ".

Стоимость электричества для населения с газовыми плитами вырастет с 4,25 до 4,44 руб./кВтч (+4,5%), для населения с электроплитами с 3,10 до 3,25 руб./кВтч (+4,9%).

Тариф на отопление в Перми от поставщика "Пермская сетевая компания" останется на прежнем уровне 2025,85 руб. за гигакалорию. Услуги пермского филиала ПАО "Т Плюс" вырастут до 1401,59 руб./Гкал (+6%) для микрорайона Заостровка и до 1519,94 руб./Гкал (+4%) для всех остальных районов, исключение составит зона ПТЭЦ-14 — там стоимость теплоснабжения не изменится. ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» тоже поднимет цены на 4–6%, в зависимости от района. Среди других муниципалитетов наибольший рост цен на тепло будет в Чайковском — на 5–6%, меньше всего вырастет тариф в Соликамске — на 2,3%.

Тариф на горячую воду в Перми с июля будет составлять 172,81 руб. за кубометр (+3,4%), в Соликамске — 131,58 руб. (+2,6%), в Лысьве — 172,63 руб. (+3,8), В Березниках — 167,68 руб. (+13,4%).

Цены на холодное водоснабжение в столице Прикамья и Добрянке останутся прежними. В Соликамске стоимость холодной воды вырастет до 24,36 за кубометр (+4%), в Лысьве — до 26,61 руб. (+4,8%), в Чайковском — до 34,97 руб. (+6%), в Березниках — до 27,43 руб. (+6%).

Наибольший рост тарифа на водоотведение по региону будет в Перми — с 24,82 до 27,14 руб. за кубометр. В Добрянке цена на услугу летом не изменится. В других крупных муниципалитетах стоимость водоотведения вырастет на 3,7–6%.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Теплоэнерго" увеличит стоимость своих услуг на 6,9%. Жители многоквартирных домов будут платить за вывоз ТКО 85,61 руб. с одного проживающего, жители частных домов — 77,31 руб. с человека.

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В Прикамье вырастут тарифы на коммунальные услуги

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Теги: тарифы, коммунальные услуги, стоимость



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