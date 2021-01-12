12 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
взрыв, автомобиль, Магнитогорск, (2019) | Фото: https://vk.com/magnitkacity

Житель Магнитогорска получил 11 лет колонии за подрыв автомобиля

42-летнего жителя Магнитогорска приговорили к 11 годам в колонии строгого режима со штрафом в 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное изготовление взрывчатых веществ и покушение на убийство мужчины общеопасным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 7 августа 2019 года в Магнитогорске во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Он был госпитализирован в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день подозреваемый был задержан. Причиной взрыва было маломощное взрывное устройство.

По версии следствия, 7 августа мужчина установил взрывное устройство около автомобиля предпринимателя, когда потерпевший вышел из дома и подошел к своему автомобилю, обвиняемый привел в действие взрывное устройство. Совершение преступления было связано с торговой деятельностью потерпевшего.

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Житель Магнитогорска получил 11 лет колонии за подрыв автомобиля

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Теги: взрыв, автомобиль, Магнитогорск, уголовное дело, взрывное устройство,



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