12 Января 2021
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Политика За рубежом
реджеп эрдоган, президент турции (2019) | Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Эрдоган снова попросился в ЕС после брекзита

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник призвал Европейский союз предоставить его стране членство в ЕС после выхода Великобритании из блока.

"Мы не отказались от своего намерения получить полноправное членство в ЕС. Растущая неопределенность, которую принес брекзит, будет предотвращена только после вступления Турции в ЕС", - сказал Эрдоган в своем обращении к представителям стран ЕС.

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу на встрече с послами стран-участниц ЕС в Анкаре подтвердил слова главы государства и заявил, что Турция видит свое будущее в составе Европы и готова к совместному вкладу в общее будущее. По словам Чавушоглу, судьбы Турции и Евросоюза тесно переплетены и связаны между собой.

Министр привлек внимание к активной роли и вкладу Анкары в региональные процессы, в том числе по вопросу обеспечения безопасности в Сирии, Ливии, на Кавказе, Балканах, Ближнем Востоке и в Черноморском бассейне.

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Эрдоган снова попросился в ЕС после брекзита

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Теги: евросоюз, реджеп эрдоган, турция, брекзит



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