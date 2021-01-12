12 Января 2021
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На промышленной площадке в Среднеуральске произошел крупный пожар

В Среднеуральске тушат крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил сегодня вечером. По предварительной информации, горят смазочные материалы в ангаре на территории промышленной площадки. Площадь пожара составляет около 600 кв.м.

Сейчас специалистами принимаются меры по недопущению распространения огня на соседнее строение. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений с места ЧП самостоятельно эвакуировались пять человек.

По данным Telegram-каналов, пожар случился на территории Среднеуральской ГРЭС.

Пожар в г.Среднеуральск на ул.Ленина,1(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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На промышленной площадке в Среднеуральске произошел крупный пожар

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Теги: Среднеуральск, пожар, МЧС



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