В Челябинске водитель скорой помощи умер, повторно заразившись COVID-19

В Челябинске 44-летний водитель "скорой помощи" умер, повторно заразившись коронавирусом.

Напомним, о смерти мужчины стало известно сегодня. Он 19 лет отработал водителем "скорой помощи". Известно, что коронавирусом мужчина заразился повторно – первый раз COVID-19 он переболел летом.

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге рассказала, что подобных случаев в регионе не было.

"Инфекционисты будут смотреть эту ситуацию. У нас к сожалению, нет никаких исследований, которые говорили об этом, но, как и с любым инфекционным заболеванием, наверно, это возможно, также как ветряная оспа бывает второй раз. Редко, но бывает. Здесь надо время, чтобы проанализировать эту ситуацию и выявить повторные случаи", - сообщила она.