Ирина Гехт рассказала, стоит ли южноуральцам бояться "британского" штамма коронавируса

Жителям Челябинской области не стоит бояться "британского" штамма коронавируса. Об этом на брифинге заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

По словам Ирины Гехт, в настоящий момент все, кто возвращаются из Великобритании, сдают ПЦР-тест на коронавирус.

"На федеральном селекторе главный санитарный врач страны Анна Попова сказала о том, что даже если присутствует мутация, она не сказывается на течении заболевания, она его не утяжеляет. Здесь бояться этого штамма не стоит. По мнению наших санитарных врачей, это некая модификация, которая протекает в той же клинической картине, как и другие штаммы этого вируса", - рассказала она.