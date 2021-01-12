12 Января 2021
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Происшествия В России
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом сам блогер и основатель ФБК сообщил в твиттере.

При этом оппозиционер отметил, что его условный срок закончился еще 30 декабря.

В декабре ФСИН сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим в суд могут направить запрос об отмене условного приговора.

В УФСИН обратили внимание на статью в журнале Lancet, где говорится, что Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

Напомним, Навальный сейчас находится в Германии, где проходит лечение после отравления. Как сообщалось, на оппозиционера завели новое уголовное дело. Его квалифицировали по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный

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Теги: фсин, алексей навальный



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