В Екатеринбурге собрали сотни подписей за сохранение ансамбля Сенной площади и градостроительный регламент

За три дня в Екатеринбурге собрали 509 подписей за сохранение ансамбля Сенной площади и за градостроительный регламент. Об этом Накануне.RU сообщили защитники исторического здания ПРОМЭКТа.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. На минувшей неделе активисты написали открытое письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Они попросили дать правовую оценку действиям застройщика – корпорации "Маяк". Одновременно стартовал сбор подписей среди жителей города.

"Сегодня мы отнесли письмо в министерство строительства, с приложением подписей на 39 листах, а также в приемную представителя президента", - сообщила одна из активисток Полина Иванова.

Напомним, в конце прошлой недели здание ПРОМЭКТа было частично снесено. Во время демонтажа стена обрушилась прямо на проезжую часть, чудом никто не пострадал. Лишь после этого полиция и прокуратура организовали проверки.